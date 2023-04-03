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قوات روسية تسيطر على وسط 'باخموت' وترفع العلم الروسي فوق مقر الإدارة

قوات روسية تسيطر على وسط 'باخموت' وترفع العلم الروسي فوق مقر الإدارة
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، اليوم الاثنين، رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة أرتيوموفسك (باخموت) .

العالم - أوروبا

وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشره مكتبه الصحفي في "تيلغرام": " 2أبريل، الساعة 23:00 تماما. وخلفي مبنى إدارة المدينة (أرتيموفسك). وهذا هو العلم الروسي – لروح فلادلين تاتارسكي. لقد كتبت "ذكرى طيبة" على هذا العلم. وبشكل قانوني أخذنا باخموت."

ولفت بريغوجين إلى أن قادة وحدات القوات الروسية، الذين يتولون إدارة المدينة ووسطها بأكمله، "سيقومون بتعليق ورفع اللافتات والأعلام". موضحا أن "العدو بقي في الأحياء الغربية للمدينة."

يُشار إلى أنه قبل أيام قليلة، اعترفت هيئة الأركان الأوكرانية بتحقيق القوات الروسية "نجاحا جزئيا" على محور أرتيوموفسك (باخموت).

وجاء في بيان لها أنه "على محور باخموت يواصل العدو العمليات الهجومية وحقق نجاحا جزئيا هناك".

وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تطهير المنطقة الصناعية في المدينة بالكامل تقريبا من عناصر ونازيي قوات كييف.

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قوات روسية تسيطر على وسط 'باخموت' وترفع العلم الروسي فوق مقر الإدارة

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