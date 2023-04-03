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في لقائه ابن سلمان..

السيسي يغرد امتنانا لضيافة السعودية

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مائدة السحور بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

العالم - مصر

وقال السيسي "الذي وصل السعودية في زيارة لعدة ساعات"، في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية".

وأضاف السيسي: "وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الانباء السعودية بأن ولي العهد محمد بن سلمان بحث مع السيسي تطورات إقليمية ودولية، بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.وبحث إبن سلمان مع السيسي على مائدة السحور في جدة العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

المصدر: روسيا اليوم

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