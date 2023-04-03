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في تصريح لمديرها..

الخطوط الجوية اليمنية تستأنف إصدار تذاكرها من صنعاء

الخطوط الجوية اليمنية تستأنف إصدار تذاكرها من صنعاء
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، يوم أمس الأحد، استئناف شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الجوي الوطني في اليمن، إصدار تذاكر السفر من العاصمة صنعاء وسط اليمن، بعد نحو أسبوع من التعليق.

العالم - اليمن

وقال الشايف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "شركة الخطوط الجوية اليمنية استأنفت اليوم إصدار تذاكر السفر في العاصمة صنعاء بنفس الآلية السابقة قبل توقف إصدارها نتيجة سوء فهم".

وأضاف أن "عودة إصدار تذاكر الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء خطوة إيجابية لتخفيف معاناة المسافرين".

وأكد مدير مطار صنعاء للوكالة "رغبة شركات جوية تجارية في تنظيم رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي، إلا أن القيود المفروضة من التحالف على المطار تقف حائلاً أمام ذلك وفتح وجهات جديدة للرحلات".

والأسبوع الماضي، اتهمت شركة طيران "اليمنية"، البنك المركزي اليمني في صنعاء، بـ "إصدار قرار في الـ8 من مارس/آذار الماضي بتجميد أرصدتها".

وهو ما نفاه وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله" عبد الوهاب الدرة، مؤكداً أن "المسؤولين في الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء وعدن يقومون بالصرف مستحقات الموظفين والنفقات التشغيلية من أرصدة الشركة".

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