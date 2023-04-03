السعودية تقود خفضا منسقا لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا

العالم - السعودية

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق، خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر تخفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلاس) في أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يوميا.

وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلاس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى "إجراء مسؤول ووقائي".

وقفزت أسعار النفط قرابة 6% الاثنين في التعاملات الآسيوية بعد الإعلان المفاجئ عن تخفيضات كبيرة للإنتاج في مايو من جانب العراق والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، قوله إن الخطوة "إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".

ويضاف هذا الخفض، الذي جاء في سلسلة بيانات متعاقبة من الدول المعنية المختلفة إلى الخفض الذي أعلنه تحالف "أوبك بلاس" في أكتوبر 2022 ويقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.

ويأتي هذا الخفض، وهو الأكبر منذ ذروة جائحة كوفيد في عام 2020، رغم مخاوف من أنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم ودفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية قوله إن "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط".

وستخفض السعودية 500 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عمان 48 ألف برميل، على ما أعلنت كل دولة.

وجاء القرار عشية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك بلاس الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحسب ما جاء في البيان الإماراتي.