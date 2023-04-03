الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بمناسبة شهر رمضان المبارك..

المشاط يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الإيراني

المشاط يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الإيراني
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، برقية تهنئة من رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

العالم - اليمن

وحسب موقع "المسيرة نت"، عبر الرئيس الإيراني في البرقية عن تهانيه للرئيس المشاط والشعب اليمنى بحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن شهر رمضان هو شهر العبادة والتزكية والتثقيف الذاتي والتحرر من الدنيوية، متمنيا لليمن وببركات هذا الشهر المليئة بالمغفرة والرحمة، وللمسلمين ومن يسلكون طريق الحق أن يسيروا في طريق النمو والتميز والابتعاد عن المعاصي والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والاستفادة من فضائل هذا الشهر.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن هذا الشهر يتطلب من قادة الدول الإسلامية تحقيق الوحدة والتضامن للأمة الإسلامية من خلال الاعتماد على تعاليم القرآن السامية، والتمسك بروحانية هذا الشهر المليئة بالنعمة والبركات، والمشاركة في الجهود والخطوات نحو رفعة الإسلام في العالم.. داعيا الله تعالى التوفيق في أداء العبادة والطاعة للرئيس المشاط وجميع مسلمي العالم.

روابط ذات صلة

إيران ترحب بالاتفاق حول تبادل اسرى الحرب في اليمن

المبعوث الأممي للشؤون اليمنية يلتقي بمستشار الخارجية الإيرانية

إيران: استئناف العلاقات مع السعودية يُسرِّع الوصول للهدنة في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هستيريا العدوان "الإسرائيلي" على سوريا.. الأسباب والأهداف 

صندوق التنمية السعودي يمول 32 مشروعا حيويا في مصر

"إسرائيل" من انشاء ميليشات "الحرس الوطني" وحتى انتظار رد إيران

تساقط الثلوج في دهوك العراقية

خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية

بالفيديو والصور.. استشهاد شابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس