بالفيديو والصور.. استشهاد شابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم أفاد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شابين متأثرين بجراحهما الخطيرة برصاص الاحتلال بعد الفشل بمحاولة إنعاشهما في مستشفى نابلس التخصصي.

ووفق مصادر طبية، فإن الشابين محمد الحلاق ومحمد أبو بكر ارتقيا شهيدين متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال وفشل محاولة اسعافهما من الطواقم الطبية في مستشفى نابلس التخصصي.

وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة نابلس من عدة جهات بعدد كبير من الآليات العسكرية، وشرعت بمداهمة عدد من منازل المواطنين.

وفي ذات السياق، قررت وزارة التربية والتعليم، تأخير الدوام الجامعي والدراسي في مدينة نابلس مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وبارتقاء الشهيدين في نابلس، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 94، بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.