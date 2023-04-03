"إسرائيل" من انشاء ميليشات "الحرس الوطني" وحتى انتظار رد إيران

العالم - الخبر واعرابه

الخبر: شن الكيان الصهيوني صباح الأحد، عدوانا على مدينة حمص، وبعد ذلك تحدثت سلطات الاحتلال عن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية (بحسب زعمها) داخل "إسرائيل" (15 كيلومترا داخل الاراضي المحتلة) وبالامس حدث انفجار في المزة جرى تقديمه اولا على انه نتيجة غارة جوية إسرائيلية الا انه وفي وقت لاحق تبين انه كان نتيجة سيارة مفخخة . في غضون ذلك تم اليوم تأييد قرار إنشاء ميليشيات "الحرس الوطني" الذي بات حديث الشارع خلال الاضطرابات الاخيرة التي تعصف بالكيان الصهيوني .

الاعراب:

- رغم أن فكرة انشاء هذه الميليشيات تعود إلى ما قبل عامين ، إلا أنه تم الانتهاء منها اليوم رغم ان المعارضة عارضتها. وكما يبدو فان من المتوقع أن تكون نواة هذه العصابة الجديدة، كما أُعلن، من القوى الشعبية الموالية لافكار اليمين المتطرف، وفي الحقيقة ستكون السلطة التنفيذية والضمانة لتنفيذ نوايا وأهداف اليمين المتطرف، وعلى هذا الاساس تم اناطة مسؤولية هذه الميليشيات الى بن غفير . ولا ننسى ان بن غفير عندما واثناء توليه مسؤولية وزارة الأمن، طالب بصلاحيات واسعة جداً وهذه المسألة يمكن أن تكون جزءا منها.

- بناء على ما جرى اليوم وهو اقرار انشاء ميليشيات الحرس الوطني، يتضح اولا، أن اليمين المتطرف لا نية لديه للتراجع عن مطالبه، وهو مصر على تطبيق رسالتهم الإلهية !!! اثناء توليهم للسلطة، وثانيا، انه لا يخاف من التورط في خلافات مع المعارضة الإسرائيلية، وثالثا، انه في ظل إنشاء هذه الميليشيات الجديدة سيواصلون متابعة مسيرتهم الاصلاحية المتوقفة بقوة في البرلمان المستقبلي، وفي الواقع هذه الخطوة الجديدة هي خطوة أولية وضمانة لتحقيق الفكرة التي تم تاجيلها في ظل الضغط الداخلي وبالطبع ضغوط الرئيس الامريكي جو بايدن. ورابعا ، أصبح إنشاء مثل هذه الميليشيات امرا اضبح مهما جدا بالنسبة لهم، بل أصبح مسألة حياة أو موت، الى درجة انهم لا يابهون لتقليص ميزانية وزارتي الصحة والتعليم وتخصيصها لهذه النواة الجديدة، وأخيرا، في ضوء هذه الخطوة، يمكن القول أن وصف الكيان الصهيوني بانه تحول الى "ثكنة عسكرية" بات اقرب الى الذهن من اي وقت اخر .

- بناء على هذا وفي ظل الظروف التي سيكون لنتنياهو وانصاره قريبا كيانا عسكريا جديدا وخاصا، ذلك الكيان الذي بلا شك لن يتحمل الاحتجاجات والمعارضات المدنية. ومن المتوقع أن يزداد زخم المعارضة لنتنياهو وان تكون الايام والليالي المقبلة حبلى بتطورات جديدة.

- ليس من غير المستغرب أن عدد الهجمات على سوريا قد ازداد بشكل ملحوظ خلال الـ 24 ساعة الماضية. نتنياهو لا زال يصر على إعلان أن السياسة الداخلية هي منفصلة عن السياسة الخارجية لـ"إسرائيل" ، وبالطبع يصر ايضا على إعادة تنظيم القوى الداخلية المتناثرة من خلال التركيز على عدو مشترك وهو إيران .. فاليوم جدد وزير الحرب الصهيوني يواف غالانت التاكيد رسميا على ان مشكلتنا اليوم ليست مع سوريا بل مع ايران .

- وفضلا عن هذه الحالات، يجب إضافة موضوع استشهاد ثاني شهيد إيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية على سوريا قبل أيام، ووعد إيران الرسمي بالثأر .