أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 3مارس 2023

العالم - الصحافة الايرانية

كيهان ..

القائد .. أقولها بحزم إن الشعب الإيراني قوي ومؤمن ويسير بعزم نحو التطور والإزدهار

ارمان ملي ..

قمة إيرانية سعودية مرتقبة.. الجمهورية الإسلامية تدعو ملك السعودية لزيارة طهران

ابرار ..

الخارجية .. على جمهورية أذربيجان تقديم توضيحات بشأن تعاونها مع الكيان الصهيوني ضد إيران

اطلاعات ..

فرنسا وسط النار , تظاهرات حاشدة في الشوارع وإضرابات عمالية واسعة

سياست روز ..

تصاعد أجواء الغضب في فرنسا ضد ماكرون.. إضرام النار ومهاجمة مباني حكومية

اعتماد..

إستمرار التظاهرات بفلسطين المحتلة ضد مشروع الإصلاحات القضائية رغم قرار نتنياهو تجميده

رويش ملت ..

بحرية الجيش توجه إنذارا لطائرة إستطلاع أمريكية إقتربت من الأجواء الإيرانية بالخليج الفارسي

خراسان..

أمريكا تقف على عتبة محاكمة الرئيس السابق ترامب, وعرقلة ترشحه في الإنتخابات الرئاسية

وطن امروز ..

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوقع على بروتوكول إنضمام فنلندا لحلف الناتو

قدس ..

القيادة اليمنية بصنعاء تحذر برد مدمر على أي تصعيد عدواني محتمل للتحالف السعودي

مردم سالاري..

تحركات وتصريحات أوروبية تستهدف التشكيك برئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن الدولي

عصر ايرانيان..

كوريا الشمالية تلوح بإحتمال إستخدام قدراتها النووية مقابل أية تهديدات أمريكية وكورية جنوبية

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( نتنياهو والمأزق الخانق ) ..

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في ورطة حقيقية بين فكي كماشة تظاهرات المعارضة وضغوط الاحزاب الصهيونية الاكثر تشددا في حكومته الائتلافية .

"نتنياهو جمد مشروع الإصلاحات القضائية المثير للجدل, لكن تظاهرات المعارضة لم تتوقف رغم ذلك لتزداد الصورة قتامة بفلسطين المحتلة".

ان نتنياهو يواجه تحديات داخلية متزايدة قد تدفعه اما لتقديم المزيد من التنازلات للمعارضة والمخاطرة بمستقبل حكومته او الانزلاق اكثر في مشاريع ومخططات الاحزاب اليمينية المتشددة في حكومته وتصعيد العنف ضد المعارضة والمخاطرة باشعال نيران حرب اهلية .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( تعزيز علاقات الجيرة لإزالة أجواء التوتر )..

لقي توجه ايران نحو توطيد وتحسين جسور العلاقات مع بلدان الجوار الخليجي اصداءا وانعكاسات ايجابية اقليمية ودولية واسعة النطاق هذا اذا ما استثنينا الكيان الصهيوني وحماته الغربيين .

"إن توطيد إيران علاقاتها مع بلدان مجلس التعاون الخليجي , محصلة طبيعية للوشائج التاريخية والدينية العميقة وللمصالح المشتركة "

ان ازالة اجواء التوتر وحل اية مشاكل واجواء سوء تفاهم عبر الحوار البناء ستضمن تجنيب بلدان المنطقة وشعوبها مخاطر سيناريوهات القوى الاجنبية الطامعة بثروات المنطقة, ان بلادنا تضع توطيد علاقات الجوار على راس سلم اولويات سياستها الخارجية .

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقريرها ( التلفزيون الروسي وإنضمام فنلندا للناتو ) ..

بعد موافقة تركيا على انضمام فنلندا لعضوية حلف شمال الاطلسي الناتو , ناقشت ندوة تلفزيزنية بموسكو هذا الحدث في رد روسي مبطن.

"المشاركون في هذه الندوة التلفزيونية بموسكو حذروا من إقتراب حلف الناتو أكثر من الأراضي الروسية بإنضمام فنلندا للحلف"

ووسط تلميحات بالعلاقات التاريخية والوشائج العميقة بين الشعبين الروسي والفنلندي, ذكر المشاركون في هذه الندوة بالعملية العسكرية الروسية الضخمة باوكرانيا مشددين على انها استهدفت منع انضمام اوكرانيا للناتو والحيلولة دون تحولها لبؤرة تهديد للامن القومي الروسي. جدير بالذكر ان موسكو حذرت فنلندا والسويد مرارا من تبعات الانضمام للناتو .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في عمودها الثابت ( الملف ) عن محاولات امريكا تشجيع استئناف تصدير النفط من اقليم كردستان العراق للكيان الصهيوني, وجاء في الصحيفة..

قرار محكمة العدل الدولية بشان الخلافات بين الحكومة العراقية واقليم كردستان العراق حول الصادرات النفطية جاء لصالح بغداد. والخلافات تدور حول تصدير اقليم كردستان العراق النفط الى تركيا ومنها لفلسطين المحتلة ايضا رغم معارضة الحكومة العراقية .

"قرار المحكمة الدولية أوقف الصادرات النفطية من إقليم كردستان العراق لتركيا بخط أنابيب منفصل من الإقليم "

امريكا تتحرك اليوم لعرقلة مفاوضات بين بغداد واربيل بشأن استئناف تصدير النفط من حقول بكردستان العراق لتركيا عبر خط انابيب جيهان حسب اتفاق مبرم منذ عام 1973 بين بغداد والاقليم وتركيا وليس عبر خط انابيب فرعي غير معلن. فما تريده امريكا هو استمرار تصدير النفط من كردستان العراق للكيان الصهيوني عبر الاراضي التركية بصورة سرية, وحسب محافل نفطية عراقية يحصل الكيان على نحو اربعين بالمئة من النفط المصدر من الاقليم لتركيا .

ارمان ملي ..

حول الاوضاع في فرنسا كتبت صحيفة ارمان ملي في تقريرها (ماكرون ينوء تحت وطأة الإحتجاجات ) ..

محافل اعلامية فرنسية تحدثت عن الفين وخمسمائة حريق للمتظاهرين ضد مشروع الاصلاحات في قانون التقاعد ومهاجمتهم لمئات المباني الحكومية على مدى اشهر من سلسلة التظاهرات المنددة بهذا المشروع .

"إن إصرار الرئيس الفرنسي على تجاهل الإحتجاجات الداخلية ضد هذا المشروع بات يدفع نحو وقوع مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين "

وزير الداخلية الفرنسي حاول تبرير تصعيد قوى الامن لاجراءتها القمعية في رده على الانتقادات الداخلية المتزايدة لعنف الشرطة الا ان محافل سياسية فرنسية اكدت ان اصرار ماكرون على موقفه وتصعيد قوى الامن لاجراءاتها القمعية عاملان رئيسيان وراء تفاقم العنف في الشارع الفرنسي خلال التظاهرات.

مردم سالاري ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( تراجع تكتيكي لنتنياهو المحاصر من المتظاهرين ) كتبت صحيفة مردم سالاري ..

اضطر نتنياهو للتراجع مؤقتا بتجميد مشروعه الداعي لتقليص سلطات القضاء وذلك تحت وطأة ضغوط تظاهرت المعارضة وضغوط بلدان غربية داعمة للكيان .

"إن نتنياهو جمد مشروعه ضد السلطة القضائية ولم يُلغه خوفا من إنسحاب قادة الاحلاف اليمينية الأكثر تشددا من عضوية حكومته الإئتلافية "

ويراهن نتنياهو على شراء الوقت عبر هذا القرار لتهدئة المعارضة الداخلية املا في ايجاد خلافات داخلية بين معارضيه , الا ان استمرار التظاهرات قد يقلب كل رهاناته راسا على عقب.