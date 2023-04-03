شاهد.. نداء ترامب للأميركيي قبل محاكمته

العالم - الأميرکيتان

في بيان نُشرعلى موقع 'تروث سوشيال'، قبل يومين فقط من الموعد المتوقع لتقديمه للمحاكمة، طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من مؤيديه التبرع لحملة إعادة انتخابه لعام 2024.

وقالت صحيفة 'نيويورك تايمز'، إن الرئيس الأميركي السابق يصل إلى نيويورك، اليوم الاثنين، قادماً من فلوريدا، حيث سيتوجه إلى منزله السابق في برج ترمب.

وبينما يترقب ملايين الأميركيين مثول دونالد ترامب للمحاكمة، خاطب ترامب أنصاره قائلا: "إذا كان وضعكم سيئاً، كما حال الكثير منكم، فلا ترسلوا أي شيء. وإذا كان وضعكم جيداً، والذي أصبح ممكناً من خلال السياسات العظيمة لإدارة ترامب، أرسلوا مساهمتكم إلى حملتنا.. علينا أن نستعيد بلادنا ونجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

من جانبه، أعلن حاكم أركنساس السابق، الجمهوري آسا هاتشينسون، اعتزامه الترشح للرئاسة في عام 2024.

هاتشينسون قال خلال مقابلة تلفزيونية إن عزمه الترشح للرئاسة جاء لإبعاد دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، مشيرا إلى أن مواطني الولايات المتحدة يريدون قادة يقدمون أفضل ما لديهم لأميركا، وليس الذين يستغلون أسوأ غرائزهم على حد وصفه.

ومن المرجح أن تشهد الزيارة التي تستغرق يومين والتي من المتوقع أن يحاكم خلالها الرئيس ترامب في مانهاتن مشهداً غير مسبوق، حيث من المتوقع أن تكون هناك احتجاجات واحتفالات، وشرطة تعمل على مدار الساعة وتغطية إعلامية واسعة لمحاكمة أول رئيس أميركي يتهم بارتكاب جريمة.

ويستعد المسؤولون والشرطة في نيويورك للاحتجاجات بالقرب من مبنى المحكمة وخارج برج ترامب في الجادة الخامسة، حيث تم وضع المتاريس في الشوارع لعدة كتل محيطة بالمبنى أمس الأحد، وسط تجمع طواقم التصوير.

ومن المتوقع أن يتواجد ترامب، في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، في وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء، قبل أن يتم تقديمه للمحاكمة في مبنى المحاكم الجنائية الضخم في مانهاتن.

ولم يتم الكشف عن التهم المحددة بعد، على الرغم من أنها مرتبطة بالمدفوعات التي تم دفعها خلال انتخابات عام 2016 لشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز.