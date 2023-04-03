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حماس تحذر من ذبح القرابين في ’الأقصى’: يصب الزيت على النار

حماس تحذر من ذبح القرابين في ’الأقصى’: يصب الزيت على النار
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال، من خطط المستوطنين لذبح القرابين في المسجد الأقصى.

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها: "إنّ تخطيط المستوطنين الصهاينة وإقدامهم على ذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بدءاً من يوم الأربعاء القادم، وفي منتصف رمضان المبارك، ليصب الزيت على النار التي يتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياتها".

وشددت "حماس" على أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام المساس بالأقصى وتدنيسه، والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وحذرت الاحتلال من الإقدام على حماقاتٍ تمسّ بالأقصى، داعية أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد إلى النفير، ورفع مستوى الجهوزية، وشد الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وصد عدوان الاحتلال وإفشال مخططات مستوطنيه الإرهابيين، فأقصانا دونه المهج والأرواح.

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