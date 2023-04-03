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لأول مرة تشهد تونس 4 سنوات متتالية من الجفاف

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفاد المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تونس، مصباح الهلالي، بأن بلاده تمر بوضع غير مسبوق فيما يتعلق بندرة المياه، حيث أنها المرة الأولى التي تشهد فيها تونس 4 سنوات متتالية من الجفاف، مع تضاعف الطلب على مياه الشرب بـ 2.5 مرة.

العالم - تونس

ونقلت قناة "نسمة" عن الهلالي، قوله بأن تقنين استعمال مياه الشرب في أغراض فلاحية، يأتي نظرا للجوء بعض الفلاحين إلى ربط قنوات ري المحاصيل الزراعية بشبكات مياه الشركة الوطنية خاصة خلال سنوات الجفاف، وهي ممارسات ممنوعة قانونيا ولكن القرار جاء ليذكر بذلك.

وأوضح الهلالي أن قرار منع ري المساحات الخضراء باستعمال مياه الشركة الوطنية، يأتي حفاظا على المتوفرات من مياه الشرب، لافتا إلى أنه يمكن استعمال المياه المعالجة والمياه المستعملة لهذه الأغراض، كما يمكن تأجيل تنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات باستعمال مياه الشركة الوطنية حفاظا على الموارد المائية المتوفرة حاليا.

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لأول مرة تشهد تونس 4 سنوات متتالية من الجفاف