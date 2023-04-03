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شاهد.. جلسات تلاوة القرآن في أهواز، عامرة

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

يحرص أبناء محافظة خوزستان جنوب غربي ايران في أيام شهر رمضان المبارك على تلاوة القرآن الكريم في المساجد والحسينيات بصورة جماعية، كما يجري خلال جلسات التلاوة تفسير بعض آيات الذكر الحكيم.

العالم - مراسلون

هكذا دأب الأهوازيون في شهر رمضان الكريم من كل عام على تلاوة القرآن الكريم، تلاوة لطالما صدحت من بينها أصوات اخترقت القلوب واقشعرتْ لها الأبدان.

وقال مدير مركز التبليغ القرآني الدولي في أهواز، مهدي دغاغلة لقناة العالم:"هذه الاصوات الصادحة في ترتيل القرآن الكريم، هي احدی الختمات الستة التي يقوم بها فرع الاهواز التابع لمركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة ويحضرها جمع غفير من الناس لاستماع تلاوة القرآن الكريم ويحضر الختمة أفضل أصوات وافضل قراء القرآن الكريم".

حسينية نور الثقلين في مدينة أهواز كانت حاضنةً لتلك الجلسات وبدعم مباشر من مركز التبليغ القرآني الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة بفرعها في أهواز.

المركز القرآني والذي أقام عدة ختمات متفرقة في مدن محافظة خوزستان جنوب غرب ايران لم تقتصر نشاطاته على تلك الختمات بل كان للتفسير أيضاً محطة تخلّلت أمسيات تلاوته.

يدأب الخوزستانيون في شهر رمضان الفضيل من كل عام علی تلاوة وختم القرآن الكريم بصورة جماعية وانفرادية لاسيما في شهر يتضاعف فيه الاجر والثواب.

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شاهد.. جلسات تلاوة القرآن في أهواز، عامرة