حديث البحرين.. الحوار مدخل للحلول

العالم - حديث البحرين

مطلب الحوار السياسي الشامل من أجل الوصول الی نظام ديمقراطي هو المدخل الأوسع لحل المشكلات وأزمات البلاد المتفاقمة التي تعيشها وتؤدي الی مزيد من الانهيار في جميع مناحي الحياة البحرينية.

وتبرز في مقدمة الأزمات التي تهم البحرينيين وبشكل أساس مأساة المعتقلين السياسيين التي حان الوقت لإنهائها كما مشكلة التجنيس السياسي وتفضيل الأجنبي علی البحريني قد أصبحت مشكلة بحرينية عامة.

اضافة الی كل ذلك، تبرز الحاجة ملحة لقيام عقد اجتماعي سياسي بين الدولة والشعب لكي يتمتع البحريني بكل حقوقه.

لمعرفة المزيد في هذا المجال، استضافت قناة العالم من خلال برنامج حديث البحرين، مدير المكتب السياسي لائتلاف الرابع عشر من فبراير د. ابراهيم العرادي والناشط السياسي البحريني السيد جعفر الحسابي.

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