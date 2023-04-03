موسكو تستعد لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا

العالم - روسيا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخارجية الروسية قولها: "موسكو تستضيف سلسلة من المشاورات استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا".

ولم تتم إضافة تفاصيل عن مواضيع هذه المشاورات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء مباحثات الوفد السوري والإيراني، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيرًا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران، والذي سينطلق غدا الثلاثاء في روسيا.

يذكر أن روسيا استضافت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.