شاهد.. مدون عسكري روسي يُقتل بعبوة ناسفة في جائزته

العالم - روسيا

في حادثة ثانية من نوعها خلال اشهر لمقتل اعلاميين روس بعد مقتل داريا دوغين ابنة مستشار الرئيس الروسي، قتل المدون العسكري الروسي المعروف فلادلين تاتارسكي في انفجار بمقهى في مدينة سان بطرسبورغ كان مملوكا في السابق لبريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية. كما اصيب في الانفجار اثنان و ثلاثون شخصا اخرين عشرة منهم في حالة خطرة.

وقد اعتلقت السلطات امراة مشتبه بها في الحادث تدعى داريا ترپووا وقالت السلطات الروسية إن العبوة التي انفجرت في المقهى كانت مخبأة في تمثال تم تقديمه للمراسل أثناء تكريم له.

المدون تاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، هو أحد أبرز المدونين العسكريين المؤثرين يتابعه الالاف على مواقع التواصل الاجتماعي ولديه نصف مليون متابع على التلغرام وازدادت شعبيته لانه كان ينشرمقاطع مصورة يحلل فيها الوضع الميداني ويقدم نصائح للجنود وأعلن تأييده الكامل للحرب في اوكرانيا التي قاتل عدة اشهر في جبهتها الشرقية.

وکان يقول تاتارسكي:"سنهزم الجميع، ونقتل الجميع، ونسلب ونسرق كل من نحتاجه، وسيكون كل شيء كما نريد و نرغب به".

وعلى الرغم من عدم تبني جهة المسؤولية عن العملية الا ان روسيا اتهمت المخابرات الأوكرانية ومجموعة تابعة لنافالني بقتل المدون العسكري الروسي.

المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك سارع بتغريدة في تويتر تعليقا على العملية، كتب فيها أنّ "الإرهاب الداخلي أداة للنضال السياسي الداخلي وهذا ليس سوى مسألة وقت".

واذا كانت هذه العملية متعمدة فانها الثانية بعد مقتل داريا دوغين ابنة ألكسندر دوغين العقل المدبر لبوتين التي اتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي أجهزة المخابرات الأوكرانية في أغسطس/آب الماضي بقتلها في هجوم بسيارة ملغومة بالقرب من موسكو. الهجوم الذي اثار حنق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بالوحشي على الرغم من نفي أوكرانيا الضلوع فيه.