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"نتنياهو" يؤجل اقالة وزير الحرب "يوآف غالانت"

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، اليوم الاثنين، أنه قرر تأجيل إقالة وزير الحرب، "يوآف غالانت" حسب وسائل اعلام عبرية.

العالم - الاحتلال

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية بأن مصادر مقربة من نتنياهو عزت هذا القرار إلى "تطور الوضع الأمني".

في سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "راديو كان"، نقلا عن مصدر سياسي قوله: "نظراً لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر وزير الدفاع فيما بعد، وذلك بالنظر للوضع الأمني المعقد" حسب تعبيرها.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، قرر أواخر الشهر الماضي، إقالة وزير الحرب الإسرائيلي، "يوآف غالانت".

ويأتي تأجيل بنيامين نتنياهو، إقالة وزير حربه، يوآف غالانت، في ظل تزايد التوتر في الضفة الغربية المحتلة، وسط عمليات اقتحام المستوطنين للمدن، تتخللها اغتيالات لناشطين، وهو ما يرد عليه الفلسطينيين بهجمات فردية.

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