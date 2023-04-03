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الكويت تعتزم إنشاء محطة ترانزيت للحج والعمرة

الكويت تعتزم إنشاء محطة ترانزيت للحج والعمرة
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تجري في الكويت ترتيبات لإقامة مشروع تتحول بموجبه إلى محطة ترانزيت للعمرة والحج للعديد من رعايا الدول في الخليج الفارسي.

العالم - الكويت

وقالت صحيفة "القبس" إن هناك تنسيقا بين وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية في الكويت لبحث المشروع.

ونقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن اجتماعا سيعقد بعد شهر رمضان لمناقشة أبرز نقاط هذا المشروع.

وأوضحت المصادر أن المشروع "يستهدف استقبال مليون معتمر وحاج سنوياً من بلدان عدة، وسيعبرون إلى الأراضي السعودية عبر الكويت".

وحال إقرار المشروع، سيتم السماح للحجاج من دول بينها العراق وإيران والبوسنة والشيشان بالعبور من الكويت إلى السعودية لأداء الحج والعمرة.

وسيكون للمشروع مردود اقتصادي كبير بالنسبة للكويت، بحسب المصادر ذاتها، التي أوضحت أنه "سيتم اعتماد آلية لتنفيذه من خلال عبور المعتمرين والحجاج فقط، أو السماح لهم بدخول أراضي البلاد والإقامة فيها لمدة محددة وبرسوم فيزا لكل دولة".

وأشارت إلى أن الحجاج "سيسافرون من الكويت وفق برنامج ديني وسياحي متكامل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة".

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