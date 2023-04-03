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الوعد الايراني بالرد علی اغتيال مستشارها يرعب 'اسرائيل'

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

يری المختص في الشأن الاسرائيلي حسن حجازي ان المؤشرات تدل علی قلق صهيوني كبير من الرد الايراني علی استشهاد ضابط في الحرس الثوري.

العالم - العين الاسرائيلية

وأكد حجازي لبرنامج العين الاسرائيلية علی شاشة قناة العالم ان الاعلان الايراني الصريح عن استشهاد أحد المستشارين واستشهاد مستشار أخر متأثراً بجراحه فيما بعد، يدل علی ان الجانب الايراني الذي اعلن عن ذلك واتهم الكيان الصهيوني بشكل واضح، سوف يرد بقوة ولن يتأخر في الرد كما اعلن.

واستبعد انخراط كيان الاحتلال في حرب ضد ايران، مؤكداً ان تهديدات الكيان في هذا المجال أصبحت محل شك لدی الصهاينة انفسهم بحيث أصبحت "اسرائيل" تمثل بالكلب الذي ينبح كثيراً ولايعض.

هذا الملف و وأزمة العلاقة بين البيت الابيض ونتنياهو، أسبابها وتداعياتها والتوقعات بشأن تأثيرها في مستقبل علاقة الكيان بالبيت الابيض وسواها من الملفات، كانت محور أخر حلقة من برنامج العين الاسرائيلية حيث تم قراءة الاعلام الاسرائيلي بشأنها ونقاش تداعياتها علی مستقبل الكيان.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6581508

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الوعد الايراني بالرد علی اغتيال مستشارها يرعب 'اسرائيل'

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