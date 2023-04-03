عرين الأسود: لا سبيل لتحرير فلسطين الا بالمقاومة

العالم - فلسطين

وقالت العرين في بيان صحفي: “يا من سطرتم بالدم والرصاص أروع عمليات البطولة والفداء، إننا بمجموعات عرين الأسود نهنئ أهلنا في مدينة نابلس وذوي الشهيدين باصطفاء الشهادة من الله تعالى”.

وأكدت أنه لا سبيل للتحرير إلا بالمقاومة والاشتباك المسلح، “وأننا على الدرب ماضون مقبلين غير مدبرين بإذن الله، الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار”.

واستشهد شابان برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحام عدة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الإثنين 3 ابريل 2023، تزامناً مع اعتقال عدد من الشبان بعد العبث في منازلهم، واندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين.