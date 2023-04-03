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عرين الأسود: لا سبيل لتحرير فلسطين الا بالمقاومة

عرين الأسود: لا سبيل لتحرير فلسطين الا بالمقاومة
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

نعت مجموعات عرين الأسود، اليوم الإثنين، شهيدي اشتباك نابلس المجاهد محمد ناصر السعيد، والشهيد المجاهد "محمد أبو بكر"وأكدت أنه لا سبيل لتحرير فلسطين الا بالمقاومة.

العالم - فلسطين

وقالت العرين في بيان صحفي: “يا من سطرتم بالدم والرصاص أروع عمليات البطولة والفداء، إننا بمجموعات عرين الأسود نهنئ أهلنا في مدينة نابلس وذوي الشهيدين باصطفاء الشهادة من الله تعالى”.

وأكدت أنه لا سبيل للتحرير إلا بالمقاومة والاشتباك المسلح، “وأننا على الدرب ماضون مقبلين غير مدبرين بإذن الله، الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار”.

واستشهد شابان برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحام عدة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الإثنين 3 ابريل 2023، تزامناً مع اعتقال عدد من الشبان بعد العبث في منازلهم، واندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

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