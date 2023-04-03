جمهورية اذربيجان تستدعي السفير الايراني

العالم - ايران

وأعلن أيخان حاجي زاده ، رئيس الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان ، أنه تلقى مذكرة من سفارة جمهورية إيران الإسلامية في باكو موجهة إلى وزارة خارجية جمهورية أذربيجان. في الثالث من أبريل (اليوم الاثنين).

ووفقا له ، تم استدعاء عباس موسوي ، سفير إيران لدى جمهورية أذربيجان ، إلى وزارة الخارجية فيما يتعلق بالموضوع المذكور.

وبحسب التقارير ، فإن جمهورية أذربيجان ، وضمن ادعائها أن ما ورد في مذكرة الجانب الإيراني بشأن وسائل اعلام جمهورية أذربيجان ، لا يعكس الواقع ، "قدمت مذكرة رد إلى الجانب الإيراني وكذلك قائمة بعدة مقالات ضد جمهورية أذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية (للسفير).

وفي الوقت الذي كانت جمهورية أذربيجان توجه اتهامات ضد إيران منذ شهور ، زعمت باكو أنه تم إبلاغ السفير الإيراني بأن "معلومات مهينة وكاذبة ومغرضة عن جمهورية أذربيجان وحكومتها ومسؤوليها ، فضلاً عن تصريحات غير صحيحة لشخصيات إيرانية اجتماعية وسياسية معروفة ، تعمل على الاضرار بالعلاقات بين البلدين وتعمق سوء التفاهم."

وادعت باكو على الرغم من الاتهامات والأعمال التخريبية مؤخرا ، أن "سوء التفاهم الذي حدث في العلاقات بين البلدين نتج عن الإجراءات الأحادية الجانب من الجانب الإيراني ، وأن الأعمال الخيرية من الجانب الأذربيجاني لم تستجب بشكل كافٍ من قبل إيران".