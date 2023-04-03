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اللواء باقري: قواتنا المسلحة تمكنت من كشف واحباط جميع الخطوات التجسسية والارهابية للاعداء في مدن من قبيل مشهد واصفهان

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

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