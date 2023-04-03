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مصادر سورية: إصابة 16 من موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة إثر استهداف حافلتهم بعبوة زرعها إرهابيون على أوتستراد دمشق عمان

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

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