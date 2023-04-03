شاهد.. "القسام" تعرض مشاهد اطلاق صواريخ ضد طيران الاحتلال

العالم - فلسطين

وأظهر الفيديو إطلاق طائرات الاحتلال من طراز "إف-16" بالونات حرارية خشية إصابتها بالصواريخ المضادة.

وقالت كتائب القسام في وقت سابق من الإثنين إنه "أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لها صباح اليوم قام الطيران الحربي الصهيوني باستهداف طائرة مسيرة من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة".

وأضافت أن الدفاعات الجوية للقسام ردت على الفور باستهداف الطيران المغير بصواريخ أرض جو".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الإثنين، عن اعتراضه طائرة مسيرة لكتائب القسام كانت تحلق في أجواء جنوبي قطاع غزة، في وقت أعلنت الكتائب عن إطلاق عدد من الصواريخ المضادة باتجاه طائرات الاحتلال خلال الحدث.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن طائرة للجيش أطلقت صاروخًا تجاه طائرة استطلاع مُسيرة كانت تحلق في سماء جنوبي القطاع وأسقطتها.

وقال إن: "الاعتراض جاء في سماء القطاع، دون أن تجتاز الطائرة الحدود".