الداخلية اللبنانية يُعلن مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية

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واوضح مولوي موعد إجراء الانتخابات سيكون على النحو الآتي: 7 أيار في الشمال وعكار، 14 أيار في جبل لبنان، 21 أيار في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، ٢٨ أيار في الجنوب والنبطية.

وفي مؤتمر صحفي عقده في الوزارة أكد على جهوزية وزارته لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وأضاف: ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غدًا سنصدر التعاميم اللازمة المتعلقة بالترشيح"،وطالب "بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب.

ورأى مولوي أن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المرحلة هو تحدٍّ لنا، ونحن اعتدنا على المواجهة لمصلحة المواطن ولتطبيق القانون، مؤكدًا أن الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن لا يكفي ذلك، وإصرارنا ترافق مع عمل.

ودعا الى الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها لأهميتها، وسنلتزم بالقانون في ما يخص دعوة الهيئات الناخبة.

وقال مولوي: نحن على جهوزية إدارية، والقوائم الانتخابية حاضرة، وستصدر قرارات تقسيم أقلام الاقتراع وسنصدر قرارات المهل المتعلقة بالترشيح اليوم بعد الظهر"، مضيفًا أننا "طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، فالعملية الانتخابية متكاملة وندعو المواطنين والإعلام للضغط معنا لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون.

يذكر أن آخر انتخابات بلدية جرت في لبنان تعود لشهر مايو 2016 حيث تمتد ولاية المجالس البلدية في هذا البلد لست سنوات، حيث كان مقررا لها أن تنتهي من مهامها في مايو 2022.

لكن مجلس الوزراء قرر تأجيل الانتخابات البلدية، واقترح موعدا جديدا لإجراءها في 31 مايو 2023، لافتا إلى أنه سيتم إحالة هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي سيتخذ القرار المناسب بشأنه.