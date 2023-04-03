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خاص بقناة العالم..

وصول جثماني شهيدين ايرانيين من سوريا الی طهران

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة الإيرانية طهران مراسم توديعِ لذوي الشهيدين مقداد مهقاني وميلاد حيدري اللذين استشهدا في عدوان للكيان الاسرائيلي على سوريا قبل أيام.

العالم - مراسلون

وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني أن دماء هذين الشهدين البارين لن تضيع، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الدولة للكيان الصهيوني المزيف في الوقت والمكان المناسبين، بالإضافة إلى الملاحقة السياسية والقانونية لمثل هذه الأعمال العدوانية والإجرامية.

واعرب ناصر كنعاني عن مواساته مع عائلتي الشهدين الغاليين.

وسيشيع جثمان الشهيدين صباح غد الثلاثاء في تشييع جماهيري في العاصمة طهران من ساحة الامام الحسين علیه السلام.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري قد اعلنت يوم الجمعة استشهاد الرائد "ميلاد حيدري" احد المستشارين العسكريين في العدوان الصهيوني على ريف دمشق فجر الجمعة.

كما اعلنت يوم الاحد استشهاد النقيب "مقداد مهقاني جعفر آبادي" متأثرا بجروحه جراء العدوان الصهيوني على ريف دمشق فجر يوم الجمعة.

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