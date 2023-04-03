مسلسل درامي فلسطيني يجتاح الشاشات العربية في شهر رمضان

العالم - مراسلون

مشاهد من وحي تجربة حقيقية عاشها قطاع غزة في الانتفاضة الثانية ونشوة نصر تذوق حلو طعمها اهل غزة حينما اجبروا الجيش الاسرائيلي على الانسحاب.

احداث تعيد احياؤها عدسة صناع الدراما في غزة من خلال مسلسل ميلاد الفجر 2، المسلسل الوحيد الذي أنتج في قطاع غزة ويعرض في شهر رمضان هذا العام.

وقال مخرج مسلسل ميلاد الفجر 2، حسام أبودان لقناة العالم:"في هذا المسلسل هناك ضخامة في الانتاج، تطور واضح في العمل، اليوم أصبح للدراما الفلسطينية حضوراً بين المسلسلات العربية وهناك مشاهدين ينتظرون الدراما الفلسطينية بشغف وبتشوق لأن كل المسلسلات العربية والعالمية تخلو من القضية الفلسطينية، فنحن نحكي اليوم عن قصتنا للعالم ونحكي عن قصتنا بالطريقة الدرامية".

بإمكانيات محدودة حاول صناع الدرما في قطاع غزة ان يتخطوا الصعاب ويكسروا الحصار فنجحت عدة أعمال لهم في حصد جوائز خلال مهرجانات دولية مؤكدة بذاك على أهمية الفن في التعبير عن القضية الفلسطينية.

وقال بطل المسلسل وليد جياب:"كثير من المعيقات والتحديات تواجهنا، فهناك نقص في اللوكيشنات وأماكن التصوير، لانستطيع التصوير علی الحدود ونخشی ان يطلق العدو النيران علينا احيانا، ليس لدينا مدن انتاج اعلامية لنصور فيها، وكل هذه تؤثر علی جودة العمل الدرامي لكن بفضل ربنا نجتهد ونبذل مجهودات جبارة لأن يصبح العمل بأحسن صورة".

من خلال الفن يحاول الفلسطينيون ان يلامسوا وجعهم علهم يصلون لمن يداوي جراحهم بعد ان تصله رسالتهم عبر الفن.

نقص التمويل وصعوبة الانتاج لم يمنع الفلسطينيين من التحليق بأحلامهم في سماء الفن الذي وثقوا من خلاله حكاية شعب يصنع من وجعه سلاحاً ليواجه به الاحتلال.