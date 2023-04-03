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اجتماع موسكو الرباعي واستعار حرب الطاقة إثر قرار أوبك بلس

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

فيما يعقد نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا اجتماعاً في العاصمة موسكو لمناقشة مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، يشهد العالم حرب الطاقة، إثر قرار دول تحالف 'أوبك بلس'، وعلى رأسها السعودية وروسيا، خفض إنتاجها الطوعي الإضافي لإنتاج النفط، والذي أغضب واشنطن.

العالم - بانوراما

وتداول برنامج بانوراما علی شاشة قناة العالم موضوع الاجتماع الرباعي الروسي الايراني السوري الترکي في موسکو والذي من المتوقع أنْ تكون المشاورات فيه فنيةً بحيث تمهّد لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع.

في مجال اخر، تطرق برنامج بانوراما الی قرار دول تحالف 'أوبك بلس'، وعلى رأسها السعودية وروسيا، خفض إنتاجها الطوعي الإضافي لإنتاج النفط، والذي أثار غضب واشنطن التي وصفتْ القرار بغير المنطقي، فيما برّرتْ السعودية ومنتجو نفط آخرون قرارهم بأنّه إجراء احترازي من ظروف ستؤثّر سلباً على الطلب العالمي على الخام.

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