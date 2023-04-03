حدث مؤثر.. لم شمل رضيعة بوالدتها بعد 54 يوما من الزلزال في تركيا +فيديو

العالم - تركيا

وحسب وكالة "الأناضول" عانقت السيدة ياسمين بكداش، رضيعتها التي أنقذتها فرق الإغاثة من تحت أنقاض الزلزال المدمر في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية أن الوزيرة دريا يانق، ساهمت في لقاء بكداش مع ابنتها "فاتن" (3.5 أشهر) في ولاية أضنة.

وبحسب معلومات نشرتها الوزارة، الأحد، فإن فرق الإغاثة أنقذت الرضيعة من تحت الأنقاض بعد 128 ساعة من الزلزال.

وفقدت الرضيعة والدها وأخويها جراء الزلزال، فيما أصيبت والدتها وكانت تخضع للعلاج في مدينة أضنة الطبية.

وأشرفت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على رعاية الطفلة بعد إنقاذها ونقلها إلى العاصمة أنقرة لإجراء التحريات اللازمة بشأن أسرتها.

وبعد فحص عينات من الحمض النووي، اكتشفت الوزارة التركية أن والدة الرضيعة هي السيدة "ياسمين بكداش" التي كانت تخضع للعلاج في أضنة.

وشهدت الوزيرة دريا يانق لحظات لقاء بكداش برضيعتها في أجواء عاطفية بعد فراق دام نحو شهرين، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء.

وضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي مخلفًا خسائر بشرية ومادية فادحة.

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