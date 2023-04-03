الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حدث مؤثر.. لم شمل رضيعة بوالدتها بعد 54 يوما من الزلزال في تركيا +فيديو

حدث مؤثر.. لم شمل رضيعة بوالدتها بعد 54 يوما من الزلزال في تركيا +فيديو
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

شهدت ولاية أضنة التركية حدثا فريدا تمثل في عودة طفلة رضيعة إلى أحضان والدتها بعد فقدانها لـ54 يوما جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.

العالم - تركيا

وحسب وكالة "الأناضول" عانقت السيدة ياسمين بكداش، رضيعتها التي أنقذتها فرق الإغاثة من تحت أنقاض الزلزال المدمر في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية أن الوزيرة دريا يانق، ساهمت في لقاء بكداش مع ابنتها "فاتن" (3.5 أشهر) في ولاية أضنة.

وبحسب معلومات نشرتها الوزارة، الأحد، فإن فرق الإغاثة أنقذت الرضيعة من تحت الأنقاض بعد 128 ساعة من الزلزال.

وفقدت الرضيعة والدها وأخويها جراء الزلزال، فيما أصيبت والدتها وكانت تخضع للعلاج في مدينة أضنة الطبية.

وأشرفت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على رعاية الطفلة بعد إنقاذها ونقلها إلى العاصمة أنقرة لإجراء التحريات اللازمة بشأن أسرتها.

وبعد فحص عينات من الحمض النووي، اكتشفت الوزارة التركية أن والدة الرضيعة هي السيدة "ياسمين بكداش" التي كانت تخضع للعلاج في أضنة.

وشهدت الوزيرة دريا يانق لحظات لقاء بكداش برضيعتها في أجواء عاطفية بعد فراق دام نحو شهرين، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء.

وضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي مخلفًا خسائر بشرية ومادية فادحة.

999

..

روابط ذات صلة

هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب شمال تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. معاناة المرأة اليمنية ودورها في مناهضة العدوان

قتل المدون تتارسكي والصحفية داريا إبنة الفيلسوف دوجين.. وإكذوبة "حرية التعبير" الغربية

حدث مؤثر.. لم شمل رضيعة بوالدتها بعد 54 يوما من الزلزال في تركيا +فيديو

تظاهرات ضد "التطبيع " في كربلاء والبصرة

السلطة الفسطينية تحذر الاحتلال من استمرار الاعتداءات في القدس

شاهد.. الرئيس التونسي يحسم الجدل بشأن اختفائه