البنتاغون: أرسلنا حاملة الطائرات إلى سواحل سوريا ردا على الهجمات على قواتنا

العالم-الامريكيتان

وقالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين: "شهدنا زيادة في عدد الهجمات على عسكريينا في سوريا ولذلك بمثابة إجراء احترازي نقلنا حاملة الطائرات لتكون أقرب، لكنها لا تزال تحت إشراف القيادة الأوروبية (للقوات الأمريكية)".

وأشارت إلى أن حاملة الطائرات كانت في طريق العودة إلى الولايات المتحدة من أوروبا، لكن القيادة العسكرية قررت تغيير تموضعها "حتى تكون في موقف أقرب من سوريا".

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تخطط لتعديل حضورها العسكري في سوريا في أعقاب الهجمات.