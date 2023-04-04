عنصرية ضد اللاعبين المسلمين الصائمين في الدوري الفرنسي

العالم - هاشتاغ

الإتحاد الفرنسي لكرة القدم منع إيقاف المباريات من أجل أن يفطر اللاعبون المسلمون الصائمون. خطوة أثارت غضباً وانتقادات كثيرة لاسيما وأن الدوري الفرنسي لكرة القدم يضم عددا كبيرا من اللاعبين المسلمين.

اما في لبنان، فبرز رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري إلى الواجهة من جديد. هذه المرة بعد كشف تقارير عن اتهامات له بالقيام باعتداء جنسي على عدد من النساء.

اما الولايات المتحدة فتشهد أول محاکمة وربما سجن لرئيس جمهورية سابق، وتلاحق دونالد ترامب قضايا عديدة، لكن في المقابل هناك من يقول إن الديمقراطيين هم من يقفون خلف ملاحقة الرئيس السابق.