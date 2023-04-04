مواقع التواصل ضد عنصرية الدوري الفرنسي ضد المسلمين

العالم - أوروبا

الإتحاد الفرنسي لكرة القدم منع إيقاف المباريات من أجل أن يفطر اللاعبون المسلمون الصائمون. خطوة أثارت غضباً وانتقادات كثيرة لاسيما وأن الدوري الفرنسي لكرة القدم يضم عدداً كبيراً من اللاعبين المسلمين.

ولم تکن هذه المرة الأولى التي يظهر الإتحاد الفرنسي لكرة القدم عنصرية تجاه اللاعبين المسلمين، وآخرها كان تصريحات رئيس الإتحاد ضد أسطورة المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان.

وشهدت مواقع التواصل غضباً کبيراً ضد هذه الظاهرة حيث غرد "احمد السيد":"بمناسبة رفض الاتحاد الفرنسي وقف المباريات عشان اللعيبة المسلمة تفطر، فرنسا دي أكتر بلد وشعب عنصري وأستعماري بس الناس مش واخدة بالها كويس نفسي تقرأوا هم عاملين أيه في دول أفريقيا حاليا".

وعلق "ريان":"الأمر لا يتعلق بكونه يقدر على الصيام لاحقا صيام رمضان من شعائر الإسلام العظيمة وعدم إحترام فرنسا لذلك لا يدل إلا على عنصرية قبيحة".

وتداولت مواقع التواصل صورة لناشط للجمهوري الفرنسي في إحدى مباريات الدوري وهو يرفع لافتة كبيرة مكتوب عليها، "تمرة وكوب ماء يمثلان كابوسا للإتحاد الفرنسي".