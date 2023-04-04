شاهد.. اتهام جنسي لسعد الحريري يشعل مواقع التواصل

العالم - لبنان

وأثارت قضية اتهام الحريري بالاعتداء الجنسي مواقف وجدالا واسعا بين الناشطين اللبنانيين علی مواقع التواصل، فقد غرد "فراس":"أسوأ اتهام ممكن ينال اي سياسي هو الاغتصاب، تبعاته والاشخاص المعنيين وضعهم كثير حساس. ما في حدا يتناول الموضوع بدون الاخذ بعين الاعتبار النتائج لأنه ممكن ينطالوا بدعوى قدح و ذم على مستوى دولي".

وعلق "علي كوثراني" على الموضوع بشيء من السخرية، کاتباً:"اختر الجواب المناسب: لماذا تُرفع الدعاوى ضد سعد الحريري الآن؟.. لأن القضاء الأمريكي لم يكن ليجرؤ على قبول أي دعوى ضد سعد الحريري حينما كان رئيسا لمجلس وزراء؟.. لأن هيك ساقبت أي صادفت.. لأن كل تأخيرة فيها خيرة".

أما "مريم سيلإ" فعلقت بهذه التغريدة:"كتير لذيذ لما تشوف الإعلام اللبناني كيف مش مسترجي ينقل خبر التقدم بدعوى ضد سعد الحريري! مجرد نقل الخبر مش أكتر! وين قيم المهنية والموضوعية لي بتخرج بس للمزايدة؟ مش على أساس بس يكون خبر مرتبط بشخصية عامة مفروض نشره؟".