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حزب الله يحيي حكومة أندونيسيا لرفضها مشاركة العدو في بطولة كأس العالم لكرة القدم 

حزب الله يحيي حكومة أندونيسيا لرفضها مشاركة العدو في بطولة كأس العالم لكرة القدم 
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

حيا حزب الله ، الحكومة الأندونيسية على موقفها الرافض لمُشاركة العدو الإسرائيلي في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت العشرين المقررة الشهر المقبل، ويخص حاكم مُقاطعة بالي والعلماء وجميع القوى على هذا الموقف المشرف ضدّ التطبيع مع كيان العدو.

العالم-لبنان

كما حيا حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء الرياضي اللبناني مازن شريم العامل في قناة الميادين على موقفه الوطني المقاوم برفض الانضمام إلى المجموعة الرياضية التي تضمّ كيان العدو مُعتبرًا أنّ خسارة اللقب أهم من مصافحة أعداء الوطن ومُدمّريه.

ورأى في هذه المواقف الرسمية والشعبية والفردية الشامخة تعبيرًا واضحًا عن أصالة ووعي شعوب الأمتين العربية والإسلامية وإدراكهما لأهمية مُقاطعة العدو الإسرائيلي ورفض التطبيع معه وجعله منبوذًا مُحاصرًا.

وأعرب عن اعتزازه بهذه المواقف الجريئة مع ما تحمله من مخاطر حرمانها من حقوقها الرياضية والتنافسية.

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