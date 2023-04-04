أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- ابرار ..

رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي يقبل دعوة الملك سلمان لزيارة السعودية .

- كيهان ..

إئتلاف عالمي يمتد من الصين وروسيا إلى الهند والبرازيل لوقف التعامل بالدولار الأمريكي.

- آفتاب يزد ..

محافل إعلامية عبرية تتحدث عن قلق تل أبيب من مسار التقارب بين سوريا والدول العربية.

- اطلاعات ..

أوساط سياسية غربية تنوه بمخاوف الكيان الصهيوني من تحرك الرياض نحو التطبيع مع دمشق.

- وطن امروز ..

فضيحة أمريكية بجلاجل .. بدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق لمحاولته شراء صمت ممثلة إباحية .

- جوان ..

دخول سيناريو حذف ترامب من السباق الرئاسي المقبل بأمريكا لمرحلة التتنفيذ .

- خراسان ..

حدوث تمرد في جيش الكيان الصهيوني, التحدي الكبير الجديد الذي يواجهه نتنياهو .

- سياست روز ..

حركة حماس تؤكد أن المقاومة المسلحة الخيار الوحيد لوقف جرائم الكيان الصهيوني .

- مردم سالاري ..

موافقة الحكومة الصهيونية على مشروع تشكيل ميليشيا مسلحة , أتاوة يدفعها نتنياهو لبن غفير .

- قدس ..

أنباء متناقضة حول سقوط مدينة باخموت الأوكرانية .. موسكو تؤكد وكييف تنفي .

- آرمان ملي ..

جمهورية أذربيجان تواصل تحركاتها العسكرية الإستفزازية قرب حدودنا الشمالية الغربية.

- آرمان امروز ..

حلف شمال الأطلسي الناتو يصل إلى حدود روسيا الشمالية بإنضمام فنلندا لعضويته .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

SV

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( بدء سيناريو حذف ترامب من السباق الرئاسي ) ..

ترامب سيمثل امام محكمة منهاتن في نيويورك اليوم على خلفية اتهام دفع اموال لشراء صمت ممثلة اباحية واتهامات تهرب ضريبي.

( من الواضح للعيان أن الحزب الديمقراطي عقد العزم في الواقع على إنهاء حياة ترامب السياسية وحذفه من السباق الرئاسي المقبل)

وترامب يدرك ذلك جيدا لذلك دعا انصاره للتحرك في حالة صدور حكم بالسجن بحقه.

ان نيويورك قد تشهد احداثا ساخنة جدا خلال محاكمة ترامب مع تدفق انصاره على المدينة التي تشهد اجراءات امنية مشددة .

ان مستقبل ترامب السياسي بكل احلامه بالعودة للبيت الابيض بات مرهونا بما ستتمخض عنه هذه المحاكمة في منهاتن, وليس من المستبعد ابدا ان تشهد امريكا تداعيات واسعة في حالة صدور حكم بالسجن بحق ترامب.

2- سياست روز ..

حول انضمام فنلندا لعضوية حلف الناتو كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( تداعيات وتبعات عملية إنضمام ) ..

فنلندا انضمت لحلف شمال الاطلسي الناتو بعد ان نجحت في تجاوز العقبة التركية بسحب انقرة اعتراضها واعلان موافقتها على انضمام هذا البلد الاوروبي الصغير للناتو .

(إن إنضمام فنلندا للناتو لن يعزز الأمن الأوروبي ولا العالمي بل سيؤدي الى تلبد سماء أوروبا بالمزيد من سحب التوتر القاتمة)

فعلى الرغم من كل ضجة التبريرات الغربية التي تحاول تسويغ تصعيد الاجواء بمواصلة الناتو لمسار التوسع نحو الشرق.

فأن مايحدث سيضاعف من هواجس روسيا التي سبق وان حذرت الغرب مرارا وتكرارا من التبعات الخطيرة التي ستترتب عن اي توسع للناتو نحو حدودها.

ان مايحدث باوكرانيا منذ اكثر من عام هو نتيجة لتجاهل الغرب هواجس الامن القومي الروسي بالاصرار على توسع الناتو باتجاه الاراضي الروسية .

3- أفتاب يزد..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( أزمة علاقات بين روسيا وتركيا ) كتبت صحيفة آفتاب يزد..

يبدو حسب محافل اعلامية امريكية ان هناك بدايات ازمة علاقات بين موسكو وانقرة ترتبط بقرارات تركية بحظر تصدير سلع ومنتجات لروسيا بسبب العقوبات الامريكية والاوروبية المفروضة على روسيا .

موقع استراتفور الامريكي على الانترنيت ذكر ان وزير الخارجية الروسي سيزور انقرة قريبا لحل اي سوء تفاهم بهذا الشأن.

( حتى الآن لم تصدر ردود فعل تركية او روسية على الخبر في الوقت الذي من المقرر ان يزور فيه بوتين أنقرة أواخر هذا الشهر)

وكالة انباء الشرق الاوسط الاقليمية ترى ان زيارة الرئيس الروسي لتركيا ستبقى مرهونة بنتائج مباحثات وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين الاتراك بشأن استبعاد العلاقات التجارية بين البلدين من دائرة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا .

4- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( إنقلاب نفطي )..

فجرت اوبك بلاس التي تضم البلدان الاعضاء باوبك وبلدانا مصدرة للنفط من خارج اوبك ابرزها روسيا , مفاجاةً نفطية كبرى باعلانها عن خفض سقف الانتاج بواقع مليون وستمائة الف برميل يوميا ابتداءا من شهر مايو المقبل .

(بلدان أوبك بلاس إتخذت هذا القرار الذي أغضب أمريكا وحليفاتها الغربيات , دفاعا عن مصالح شعوبها بمواجهة إحتمال تراجع الطلب)

الصيفَ المقبل , الا ان بايدن وصف القرار بغير المنطقي على اعتبار ان الغرب يواجه ازمة نقص في امدادات الطاقة بسبب العقوبات التي يفرضها على روسيا. في الواقع ان امريكا وحليفاتها الغربيات قلقة من اجواء التعاون والتنسيق بين روسيا والسعودية اكثر من قلقها على ارتفاع اسعار النفط.

وانعكس هذا القلق في تقييمات محافل اعلامية امريكية للحدث من زاوية كونه ضربة للعلاقات الامريكية السعودية لصالح توطيد العلاقات بين موسكو والرياض.

5- ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها ( علييف يجر باكو لمسار إنحرافي )..

على مدى الاشهر الاخيرة دأب رئيس جمهورية اذربيجان الهام علييف على اطلاق تهديدات يمينا وشِمالا طارحا طموحات واسعة بالتوسع على حساب جمهورية ارمينيا المجاورة .

( علييف يتحرك جارّا بلاده بمسار يحمل رغبة بتغيير الجغرافيا السياسية لجنوب القوقاز لتحقيق طموحات توسعية تغذيها تل أبيب وأنقرة )

ما يريده علييف هذه المرة وبعد حروبه حول قره باغ مع ارمينيا اقتطاع اراض بجنوب ارمينيا محاذية للحدود مع ايران لايجاد معبر جغرافي مع تركيا وذلك في تجاهل صارخ للحدود المعترف بها ولواقع ان مثل هذا التحرك يشكل تهديدا للامن القومي لبلدان المنطقة وهذا ما حذرت منه ايران مرارا.