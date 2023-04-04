الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة جنديين صهيونيين طعنًا جنوب تل أبيب

الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، جنديان صهيونيان بعملية طعن في ريشون لتسيون وسط فلسطين المحتلة.

العالم - فلسطين

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، وفق ترجمة وكالة صفا، أن جنديين أصيبا بجراح ما بين خطيرة ومتوسطة جراء عملية الطعن التي وقعت عند تقاطع تسريفين.

وقالت الصحيفة إن شرطة الاحتلال اعتقلت مشتبهًا بتنفيذه عملية طعن الجنديين.

وبين الاعلام العبري انه تم إطلاق النار صوب المنفذ ، واعتقاله على الفور ، مواصلة البحث عن آخر يشتبه كان برفقته

وقالت إذاعة الاحتلال ان "حالة أحد المصابين في عملية الطعن خطيرة"

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وصلت إلى مكان الحدث.

1-

2

روابط ذات صلة

إضراب في أراضي الـ 48 احتجاجا على إعدام الشهيد محمد العصيبي

'الجهاد الاسلامي' تبارك عملية الدهس في الخليل

بالفيديو.. إصابة مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس واستشهاد منفذها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: تصعيد صهيوني ضد الضفة الغربية لهذا السبب..

إصابة جنديين صهيونيين طعنًا جنوب تل أبيب

شاهد..مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الإحتلال

كنعاني: وجود الكيان الإسرائيلي المزيف مصدر حرب وصراع في المنطقة

قائد الثورة يستقبل اليوم جمعا من مسؤولي ومدراء الدولة

يسمح بتمرير التسوية الرئاسية.. صحف لبنان اليوم: زيارة موفد قطر لبيروت لتوفير طريق إقليمي – دولي