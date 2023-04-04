إصابة جنديين صهيونيين طعنًا جنوب تل أبيب

العالم - فلسطين

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، وفق ترجمة وكالة صفا، أن جنديين أصيبا بجراح ما بين خطيرة ومتوسطة جراء عملية الطعن التي وقعت عند تقاطع تسريفين.

وقالت الصحيفة إن شرطة الاحتلال اعتقلت مشتبهًا بتنفيذه عملية طعن الجنديين.

وبين الاعلام العبري انه تم إطلاق النار صوب المنفذ ، واعتقاله على الفور ، مواصلة البحث عن آخر يشتبه كان برفقته

وقالت إذاعة الاحتلال ان "حالة أحد المصابين في عملية الطعن خطيرة"

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وصلت إلى مكان الحدث.

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