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حماس: عملية الطعن في تل أبيب رد أولي على حرب الاحتلال ضد الأقصى

حماس: عملية الطعن في تل أبيب رد أولي على حرب الاحتلال ضد الأقصى
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

بارك الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، عملية الطعن البطولية التي نفذها بطل فلسطيني عند تقاطع تسريفين جنوب مدينة تل أبيب صباح اليوم، وأصيب خلالها جنديان صهيونيان.

العالم - الإحتلال

وأكد حمادة في بيان صحفي على أن هذه العملية رد أولي على حرب الاحتلال ضد المعتكفين بالأقصى ونوايا ذبح القرابين في باحاته.

وقال إن القادم أسوأ على الاحتلال وجيشه ومستوطنيه إذا استمروا في عنجهيتهم ضد شعبنا وأقصانا.

وشدد على أنَّ شعبنا سيواصل طريقه في مواجهة الاحتلال، والدفاع بكل ما يملك عن نفسه وعن مقدساتنا، وسيشكل درعا حصينا أمام محاولات النيل من المسجد الأقصى وإحكام السيطرة عليه.

وأصيب جنديان إسرائيليان، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية طعن عند تقاطع تسريفين في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب في الداخل المحتل.

وتعرض جنديان لعملية طعن في تقاطع تسيرفين في ريشون لتسيون، ووصف حالة أحدهما بالخطيرة، وكلاهما في العشرينيات من العمر.

واعتقلت قوات الاحتلال منفذ عملية الطعن بعد إطلاق النار صوبه وإصابته.

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان قوات الاحتلال استنفرت في مكان عملية الطعن، وقامت بعمليات تمشيط واسعة شاركت فيها المروحيات العسكرية.

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