الضفة الغربية؛ نقلة نوعية في المقاومة وتصعيد صهيوني

العالم - مع الحدث

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محفوظ المنور ان استمرار المقاومة، ليس فقط مطلب حركة الجهاد الاسلامي بل هو مطلب الشعب الفلسطيني.

وأوضح انه لايمكن مواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بأي طريقة اخری غير المقاومة، فالمقاومة هي السبيل الوحيد لمنع العدو من التغول ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد ان المشاكل التي يواجهها نتنياهو لاتنحصر بالتظاهرات الداخلية ضده فحتی اذا هدأت هذه التظاهرات، تعيش المنطقة تغيرات كبيرة باتت لصالح الشعب الفلسطيني.

أكد الناطق باسم حركة حماس عن القدس، محمد حمادة ان التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يأتي رداً علی التفاف الحاضنة الفلسطينية للمقاومة في الضفة الغربية.

وقال حمادة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الاجرام، حالة متأصلة في كيان الاحتلال الصهيوني يمارسها منذ 40 عاماً لكن الاجرام، أصبح أكثر فجاجة في ظل وجود حكومة فاشية تشمل وزراء مجرمين.

وأوضح ان الاحتلال الاسرائيلي صدم امام حالات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والتي كان يراهن بأنه يستطيع ان يكسر شوكتها من خلال عمليات موضعية هنا وهناك الا انه وجد نفسه أمام مقاومة متصاعدة وحاضنة تلتف من حول هذه المقاومة ويشتد التفاف الجماهير والشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة.

وأكد ان التخبط الذي يجتاح الحكومة الاسرائيلية أصبح يغري جميع الاطراف الاسرائيلية ليصبح الخليفة لهذه الحكومة المترهلة وهذا ما تسبب بمزيد من الاجرام والعدوان من قبل الاطراف الاسرائيلية المختلفة علی الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

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https://www.alalam.ir/news/6581873