هاكرز سودانيون يخترقون جميع مواقع الجامعات العبرية

العالم- السودان

وحسب وكالة "إسبوتنيك" قالت وسائل إعلام عبرية إن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس سودان" شنت هجوما إلكترونيا متزامنا ضد مؤسسات التعليم العالي في تل أبيب.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يدور الحديث على الأرجح عن هجوم حجب الخدمة (DDoS) الذي يتسبب في تعطل مواقع الويب عن طريق إغراق خوادمها بالأوامر.

وأضافت، أن معظم مواقع الجامعات لا تزال غير متوفرة، بعد تعرضها للهجوم.

ونشر المهاجمون على قناتهم في "تلغرام" قائمة بالمؤسسات الأكاديمية التي تعرضت للهجوم، وكتبوا: قطاع التعليم في تل أبيب انهار بسبب ما فعلوه في فلسطين.

وهاجم القراصنة الجامعات العشر العاملة في تل أبيب- العبرية، معهد وايزمان، بار إيلان، حيفا، بن غوريون، التخنيون، المفتوحة، آرييل، رايخمان وتل أبيب.

وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم هو جزء من حملة #OPIsrael التي تحدث كل عام في بداية شهر أبريل/نيسان، والتي في إطارها يحاول القراصنة مهاجمة أهداف صهيوينة.

وأضافت: في الأيام الأخيرة، هاجم قراصنة من السودان وبنغلاديش سلسلة من المواقع العبرية، لكن لم يتسببوا في أضرار كبيرة. هذه المرة أيضا يبدو أنه لم تتم سرقة أي معلومات من الجامعات.