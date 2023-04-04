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بري للسفيرة الامريكية: هل لديكم بديل لفرنجية؟

بري للسفيرة الامريكية: هل لديكم بديل لفرنجية؟
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

شددت مصادر "الأخبار" على أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري حسم أمام مجموعة من الشخصيات بأن "معركتهم لإيصال فرنجية مستمرة ولن يكون فيها أي تعديل، وإذا كان هناك من عوائق فعلينا العمل داخلياً وخارجياً على إزالتها".

العالم - لبنان

وينقل رواة حواراً بين رئيس المجلس والسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بعد سؤالها عن سبب التمسك بترشيح فرنجية، بحسب "الأخبار"، إذ أجابها: "ما هي مشكلتكم أنتم معه. إذا كنتم تبحثون عن شخصية قادرة على التحدث والتفاهم مع سوريا وحزب الله، فمن برأيكم يمكنه ذلك؟".

وقال: "هل تعرفين أحداً من المرشحين الفعليين غير فرنجية يمكنه التحدث مع بشار الأسد لمعالجة أي أمور عالقة بين البلدين، خصوصاً في ملف النازحين؟ ومَن مِن هؤلاء غير فرنجية يثق به حزب الله، ويمكنه التفاهم مع الحزب حول أمور كثيرة تخص لبنان وعلاقاته الخارجية، ويمكن أن يمون على الحزب في بعض الأمور؟".

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