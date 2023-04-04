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إيران: مستعدون لأداء دور مؤثر في دفع تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا

إيران: مستعدون لأداء دور مؤثر في دفع تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأداء دور مؤثر في دفع تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

العالم - إيران

واجتمع علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية للشؤون السياسية الخاصة، والذي يزور موسكو على رأس وفد لحضور الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا وسوريا، مع نائب وزير الخارجية التركي بوراك آكجابار والوفد المرافق له .

وأكد الجانبان في هذا الاجتماع على العلاقات التاريخية بين البلدين الجارين، وبحثا آخر القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وجدد خاجي في هذا الاجتماع التأكيد على النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بضرورة اختيار مسار الحوارات السياسية لحل القضايا القائمة بين تركيا وسوريا، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأداء دور مؤثر في دفع تطبيع العلاقات بين البلدين.

بدوره أكد نائب وزير خارجية تركيا في هذا الاجتماع، على أهمية مسار آستانا في الملف السوري، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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