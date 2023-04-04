إيران توفد رضا عامري سفیرا جديدا لها إلى الإمارات + صورة

العالم - إيران

وفي العام الماضي، وبعد الاتفاق بين إيران والإمارات، قرر البلدان رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية مرة أخرى إلى مستوى سفراء.

وفي نفس الإطار العام الماضي، عاد "سيف محمد عبيد الزعابي" سفير دولة الإمارات العربية المتحدة إلى طهران، وبغد 7 سنوات بدأ رسمياً نشاطه في طهران كسفير لدولة الإمارات في إيران.

وفي أواسط مارس الماضي، أعلن النائب السياسي لوزير الخارجية الإيرانية علي باقري في مقابلة إعلامية أنه تم تعيين سفير إيران لدى الإمارات وهو يمر بالمراحل النهائية من الإجراءات الإدارية وسيتم إرساله إلى أبوظبي في المستقبل القريب.

وبحسب مصادر إخبارية، فإن السفير الإيراني الجديد لدى الإمارات، رضا عامري، هو المدير العام للإيرانيين بالخارج بوزارة الخارجية الإيرانية.

و كان رضا عامري سفيراً لإيران في الجزائر والسودان وإريتريا.. كما كان مسؤولاً عن منطقة الشرق الأوسط والخليج الفارسي في وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية.

وكان محمدرضا فياض آخر سفير لإيران في الإمارات، والذي عاد إلى إيران في أوائل عام 2016، وبعد ذلك استمر نشاط السفارة الإيرانية في أبوظبي على مستوى القائم بالأعمال.

حاليا يقوم حسين حيدري بالأعمال ويرئس السفارة الإيرانية في أبو ظبي.