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مرور عام على الهدنة الأممية في اليمن دون انعكاسات ايجابية

الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

مع مرور عام كامل على الهدنة الأممية في اليمن، تتباين مواقف القوى والأوساط اليمنية حول انعكاسات التهدئة القائمة مع غياب النتائج الايجابية خلال الفترة الزمنية لها وتعثر الكثير من الاتفاقات المفترضة لمعالجة الملفات الانسانية.

العالم - خاص بالعالم

عام وأكثر ينقضي من عُمر الهدنة الأممية الإنسانية والعسكرية في اليمن، كتطور بدا هو الأهم على صعيد الملف السياسي خلال السنوات الأخيرة.

لكن برأي الأوساط اليمنية لا انعكاسات ايجابية كبيرة لفترة الهدنة باستثناء تخفيض العمليات العسكرية وبعض المعالجات الانسانية الطفيفة، منها فتح جزئي ومحدود لمطار صنعاء وميناء الحديدة، والتوصل لاتفاقات في ملف الاسرى، فيما ظلت بقية الملفات عالقة ومتعثرة، وأبرزها ملف المرتبات..

عدة مراحل مرت بها فترة الهدنة الأممية، منها نسختان معلنتان امتدت لأربعة أشهر، بعد ذلك فشلت التفاهمات بخصوص التمديد لنسخة ثالثة، لتليها تهدئة غير معلنة تخللتها العديد من التحركات الدولية والإقليمية ومباحثات مكثفة بين الاطراف، لم يُبدي فيها بعد -برأي صنعاء- الطرف الآخر الجدية المفترضة بشأن السلام، لإبقائه حالة الحرب بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقات واستمرار حصاره.

وتتطلع الأوساط اليمنية أن تحمل الأيام القادمة تقدماً في مساعي السلام، خاصة مع المعلومات عن تقارب وجهات النظر مؤخراً حول مسودة اتفاق لحل الأزمة.

في وقت تستمر المشاورات بين الاطراف برعاية أممية، بالتزامن مع استدعاء الرياض للمجلس الرئاسي الموالي لها بهدف ترتيب صفوف أتباعها واطلاعهم على رؤية الاتفاق المرتقب وفقاً للتسريبات.

وبالمجمل، فإن خيبة أمل تسيطر على الشارع اليمني ازاء نتائج الهدنة، لكن تحضر أيضاً حالة من التفاؤل في ظل التحركات الجارية التي يُأمل منها إحداث تحول في ملف السلام وإزالة كافة التعقيدات الماثلة أمام حلحلته.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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