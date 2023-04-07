الاحتلال الاسرائيلي يقصف قطاع غزة بـ50 طنا من المتفجرات

العالم - خاص بالعالم

خمسون طنا من المتفجرات القيت على غزة في ليلة واحدة، غارات اسرائيلية متتالية قصفت بها مواقع للمقاومة من شمال القطاع حتى جنوبه باستخدام صواريخ ارتجاجية أحدثت دمارا وأضرارا في عدة منازل للمواطنين حتى وصلت شظاياها لداخل ساحة مستشفى الدرة للأطفال.

المقاومة الفلسطينية ثبتت معادلة القصف بالقصف رغم عدم تكافؤ القوة فقد اجبرت المستوطنين في غلاف غزة على قضاء ليلتهم داخل الملاجئ ونجم الليلة كانت المضادات الارضية التي اربكت طائرات الاحتلال في سماء غزة.



ورغم استمرار التهديد الاسرائيلي وتحت اصوات الطائرات الحربية التي لم تغادر الاجواء خرجت مسيرات شعبية لنصرة المسجد الاقصى وتأييد المقاومة.

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