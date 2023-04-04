سوسان: الانسحاب التركي هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين

العالم - خاص بالعالم

معاون وزير الخارجية السوري ايمن سوسان اكد خلال الاجتماع الرباعي الذي ضم معاوني وزراء خارجية سورية وايران وروسيا وتركيا، ان إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سورية إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفا تتحقق بالحفاظ على سيادة سورية ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها.



سوسان اكد ان اعلان تركيا بشكل لا لبس فيه أنها ستسحب قواتها من الأراضي السورية والبدء بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين.

لكنه اوضح ان دمشق لم ترى حتى الان أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سورية أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سورية وبالأخص في منطقة إدلب.

واضاف سوسان ان وجود أي خطر إرهابي يفرض عمليا وقانونيا التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك وقد عبرت سورية عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها.



وزارة الخارجية الروسية، اعلنت ان المجتمعون في موسكو اتفقوا على التحضير لاجتماع مقبل لوزراء خارجيتهم، واستمرار الاتصالات بينهم.

واضافت ان المجتمعون حددوا نهجهم بطريقة مباشرة وصريحة واتفقوا على مواصلة الاتصالات.

واوضحت ان موسكو تأمل بان تكون جهود الوساطة هدفها الاستراتيجي هو هو تطبيع العلاقات السورية - التركية.



الدولة السوية لديها شروط اساسية لاعادة العلاقات الى طبيعتها مع تركيا وهي وقف دعم الجماعات الارهابية والانسحاب من الاراضي السورية والمساعدة في مكافحة الارهاب وعدم التدخل في الشؤون السورية او الحوار السياسي بين الفرقاء السوريين.

وبحسب الخبراء فان تركيا في هذا الوقت مستعدة للقبول بهذه الشروط وذلك بهدف تأمين امنها القومي عبر ردع الجماعات الانفصالية في سورية، ثم اعادة اللاجئين الذين باتوا عبئا على الدولة التركية، بالاضافة الى الملف الاقتصادي حيث تعتبر سورية بوابة لتركيا على الدولة العربية في مجال النقل البري والتجارة.

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