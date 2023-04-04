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قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار 'كبح التضخم ونمو الانتاج'

قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار 'كبح التضخم ونمو الانتاج'
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيدعلي خامنئي، على أهمية شعار "كبح التضخم ونمو الإنتاج" الذي أطلقه سماحته على العام الايراني الجديد.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الرمضاني الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، الموافق لليوم الثالث عشر من الشهر الفضيل، بحضور جمع من كبار مسؤولي البلاد وبما يشمل رؤساء السلطات الثلاث مع قائد الثورة الإسلامية، في حسنية الإمام الخميني (رض) بطهران.

وصرح آية الله العظمى خامنئي: يتعين على المؤسسات والقطاعات المختلفة في إيران، أن تضع نصب أولوياتها شعار العام الجديد، وتسخر جل طاقاتها وعزمها طوال العام من أجل تطبيقه.

وأضاف أن: تحديد الشعارات الاقتصادية سنويا، لا يعني تجاهل القضايا الثقافية والاجتماعية في البلاد، بل هو بهدف معالجة آثار الثغرات الاقتصادية السائدة على ثقافة المجتمع.

ولفت سماحته بأن إشراك المواطنين من ضرورات تحقيق شعار كبح التضخم ونمو الإنتاج، قائلا: إن تحقيق المساهمة العملانية للشعب يضمن نمو الإنتاج في البلاد.

يتبع..

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قائد الثورة: يجب التركيز على أهمية شعار 'كبح التضخم ونمو الانتاج'

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