فنلندا تنضم رسميا لحلف شمال الأطلسي وسط وعيد روسي

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية الأمريكي واثناء تسلمه وثيقة الانضمام الرسمية لفنلندا أكد أن النيتو بات أقوى وأكثر أمنا بانضمام الأخيرة.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي:"واثقون من أن عضوية فنلندا ستعزز دفاعنا الجماعي وقدرتنا على الاستجابة للتحديات الأمنية".



الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ رحب بانضمام فنلندا، واشار الى أن باب الانضمام إلى النيتو ما زال مفتوحا ولا يمكن لأحد أن يغلقه قسرا

وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام للنيتو:"فنلندا ستحصل من اليوم على الضمانات الأمنية الكاملة التي يمنحها الانتماء إلى النيتو، وسنردع أي عملية عسكرية ضد أي دولة تنضم للحلف، خطاب بوتين النووي خطير ومتهور وحتى الآن لم نر أي تغيير في تموضع الأسلحة النووية الروسية".



كذلك اعتبرت كل من باريس وبرلين ولندن أن انضمام فنلندا للنيتو بمثابة انتصار للأمن عبر الأطلسي، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات لقبول انضمام السويد الى الحلف.

الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو بدوره حاول التخفيف من حدة الخطاب العدائي تجاه روسيا ليؤكد ان عضوية فنلندا لا تستهدف أحدا، وأن هلسنكي تسعى دائما لحل النزاعات بالطرق السلمية.

على المقلب الآخر رأى الكرملين توسيع النيتو تعد على أمن روسيا، في حين قالت الخارجية الروسية ان انضمام فنلندا إلى النيتو سينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين موسكو وهلسنكي، مشيرة الى أن موسكو ستتخذ تدابير رد ذات طبيعة عسكرية وتقنية لتحييد التهديدات

فيما حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من أن انضمام فنلندا للنيتو سيعزز مخاطر توسع المواجهة، مضيفا أن النيتو يعزز توجهاته المعادية لروسيا.

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