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الصين تحذر امريكا من عواقب إقامة قواعد عسكرية في الفلبين

الصين تحذر امريكا من عواقب إقامة قواعد عسكرية في الفلبين
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكدت الخارجية الصينية،اليوم الثلاثاء، أن إقامة قواعد عسكرية جديدة لواشنطن في الفلبين سيؤدي لمزيد من التصعيد، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعزز انتشارها العسكري بالمنطقة وتزعزع استقرارها.

العالم - آسيا والباسفيك

كما عبّرت وزارة الخارجية الصينية، عن معارضتها وبشدة لأي اجتماعات ستعقد بين أي مسؤول أمريكي ورئيسة جزيرة تايوان تساي إنغ ون.

قالت الخارجية الصينية فى بيان، إن بكين ترفض تماما محاولات وزارة الدفاع الأمريكية تشوية الصين، عقب بيانها عن منطاد التجسس، مشيرة إلى أن دخول المنطاد الصيني لأجواء الولايات المتحدة كان حادثا مدنيا غير متوقع.

وبشأن اللقاء بين رئيسة تايوان، ورئيس الكونغرس الأمريكي، نددت قنصلية الصين في لوس أنجلوس بلقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي، رئيسة تايوان، في كاليفورنيا.

وقالت إن لقاء "ماكارثي" مع "تساي" خرق خطير لمبدأ الصين الواحدة، ولا يخدم المصالح الأمريكية الصينية المشتركة.

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