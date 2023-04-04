الصين تحذر امريكا من عواقب إقامة قواعد عسكرية في الفلبين

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كما عبّرت وزارة الخارجية الصينية، عن معارضتها وبشدة لأي اجتماعات ستعقد بين أي مسؤول أمريكي ورئيسة جزيرة تايوان تساي إنغ ون.

قالت الخارجية الصينية فى بيان، إن بكين ترفض تماما محاولات وزارة الدفاع الأمريكية تشوية الصين، عقب بيانها عن منطاد التجسس، مشيرة إلى أن دخول المنطاد الصيني لأجواء الولايات المتحدة كان حادثا مدنيا غير متوقع.

وبشأن اللقاء بين رئيسة تايوان، ورئيس الكونغرس الأمريكي، نددت قنصلية الصين في لوس أنجلوس بلقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي، رئيسة تايوان، في كاليفورنيا.

وقالت إن لقاء "ماكارثي" مع "تساي" خرق خطير لمبدأ الصين الواحدة، ولا يخدم المصالح الأمريكية الصينية المشتركة.