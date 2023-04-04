أزمة العلاقة بين طهران وباكو الى أين؟

وحذرت من أن مثل هذه السلوكيات الإعلامية المسيئة سيكون لها عواقب سلبية على مستقبل العلاقات بين البلدين. أما العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان فقد واجهت عدة تحديات.

هذا وقد حذرت إيران باكو مرارًا وتكرارًا إزاء وجود عناصر صهيونية في أذربيجان وقيام الكيان الصهيوني بأعمال معادية لإيران انطلاقا من أراضي أذربيجان.

ومنذ فترة كتبت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن "إسرائيل" وجمهورية أذربيجان لديهما تحالف استراتيجي منذ حوالي عقدين من الزمن، تتلقى باكو بموجبه أسلحة بمليارات الدولارات من تل أبيب، وفي المقابل تبيع النفط لإسرائيل هذا بالاضافة الى توفيرها ممرًا لتل أبيب باتجاه ايران.

واليوم ومع افتتاح السفارة الاذربيجانية في الاراضي المحتلة، هل يا ترى قد تم تشكيل تحالف استراتيجي ضد ايران؟ وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا ضد إيران؟

لتسليط المزيد من الضوء على موضوع ملف حلقة "من ايران" حاورت قناة العالم ضيف الحلقة.. الخبير في شؤون آسيا والقوقاز الدكتور احمد كاظمي ليجيب عن الاسئلة التالية:



- ما هي قراءتكم لتصعيد التوتر الذي شهدناه في الآونة الاخيرة؟

- في رسالة الاحتجاج الإيرانية تم الاشارة إلى دور الإعلام الأذربيجاني في تصعيد التوترات. ترى ما هو النهج الذي يعتمده الإعلام الأذربيجاني بهذا الصدد؟ وما مدى مواكبته للإعلام الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الشأن؟

- حذرت إيران مرارا من اتخاذ إجراءات تهدد أمنها انطلاقا من أراضي أذربيجان. ترى ما هي هذه الإجراءات؟

- أثيرت اتهامات ضد إيران فيما يتعلق بقضية مقتل عضو في البرلمان أو في قضية الاعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران. برأيكم ما هي أسس وجذور إثارة مثل هذه الاتهامات؟

- ما هو الهدف من عزم أذربيجان إجراء تغييرات في المعابر الحدودية؟

- كيف تنظرون الى آفاق الوضع الراهن في الأيام القادمة؟

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..