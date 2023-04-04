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ترامب يمثل أمام قاضي محكمة مانهاتن للاستماع الى لائحة الاتهام الموجهة اليه

الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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