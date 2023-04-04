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أميرعبداللهيان يشيد بمواقف نواكشوط الداعمة للقضية الفلسطينية

أميرعبداللهيان يشيد بمواقف نواكشوط الداعمة للقضية الفلسطينية
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

ثمن وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، مواقف جمهورية موريتانيا الداعمة للقضية الفلسطينية.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء في طهران بين أميرعبداللهيان و وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب؛ حيث هنأ جمهورية موريتانيا وشعبها بحلول شهر رمضان المبارك، وشكر الأخير على حضوره المعرض الدولي للقران الكريم المقام باستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وزير الخارجية الإيراني، بعث في هذا اللقاء، تحياته إلى رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الغزواني؛ مشيدا بمواقف بلاده الداعمة لفلسطين.

إلى ذلك أبلغ ولد أعمر طالب، تحيات كبار المسؤولين الموريتانيين إلى رئيس الجمهورية الإسلامية والشعب الإيرانيين.

وصرح الوزير الموريتاني الزائر في لقائه أميرعبداللهيان أن نواكشوط ترحب بالاتفاق الأخير بين طهران والرياض، وتتطلع بأن تعم آثاره الإيجابية المنطقة جمعاء.

وفيما أشاد بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للقضية الفلسطينية، أكد وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني، على أن هذه القضية لا تخص الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما هي قضية الأمة الإسلامية برمتها؛ لافتا إلى أن إيران رائدة في هذا المسار.

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أميرعبداللهيان يشيد بمواقف نواكشوط الداعمة للقضية الفلسطينية

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